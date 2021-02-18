Багато суперечок і сумнівів в народі. Ті хочуть вакцинуватися, ці не хочуть. Уряд Індонезії прийняв рішення, що щеплення від COVID-19 є обов'язковою для всіх жителів країни. За відмову від вакцинації будуть карати. Яким чином, поки обговорюється. До кінця 2021 року передбачається безкоштовно вакцинувати 180 з 275 мільйонів жителів. Вже підписані договори на поставку необхідної кількості вакцин з основними світовими виробниками, включаючи китайську Cinovac. Програма стартувала, її запустив особисто президент країни Джоко Відодо. Почавши з себе. На сьогодні вже вакциновано 1.7 млн чоловік.

PS. До речі, Байден, де наша вакцина?

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.