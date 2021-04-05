В Індонезії аномальні зливи забрали понад 70 життів. Фото і відео

В Індонезії та Східному Тиморі через рясні зливи почалася повінь і зсуви, внаслідок яких загинули понад 70 осіб, ще приблизно 40 вважаються зниклими безвісти.

Такі катаклізми не рідкість для Індонезійського архіпелагу в сезон дощів, але цього разу стихія розбушувалася дуже сильно, пишуть ВВС і The Guardian (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в останні дні найбільше постраждала територія від острова Флорес у східній Індонезії до сусіднього Східного Тимору. Потоп і зсуви, що виникли за ним, викликали переповнення дамб, багнюка залила тисячі будинків, мости і дороги в муніципалітеті. Рятувальникам було важко дістатися до тих, хто вижив, у віддаленому й сильно постраждалому районі, які опинилися в пастці.

Зливи в Індонезії спровокували масштабні повені і зсуви

На опублікованих ЗМІ знімках видно затоплені будинки, уламки, що покривають всю дорогу, повалені дерева і пошкоджені лінії електропередач в індонезійських регіонах.

"Загинуло 55 осіб, але ця кількість дуже динамічна і обов'язково зміниться, в той час як приблизно 42 особи все ще вважаються зниклими безвісти", – сказав представник Агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії Радитья Джаті.

Загинули понад 70 людей, ще приблизно 40 вважаються зниклими безвісти

Також щонайменше 21 людина загинула в Східному Тиморі. Влада попередила, що кількість жертв стихії й поранених усе ще може зрости.

Президент Індонезії Джоко Відодо висловив співчуття і закликав людей дотримуватись порад офіційних осіб у періоди екстремальної погоди.

Наслідки злив в Індонезії

Зазначається, що в сезон дощів, який зазвичай триває з листопада по березень, на Індонезійському архіпелазі часто трапляються повені та зсуви. Тільки в січні 2021 року внаслідок повені на Яві загинули 40 місцевих жителів. За даними агентства з надзвичайних ситуацій, у небезпечних районах Індонезійського архіпелагу, схильних до зсувів, постійно проживає приблизно 125 млн осіб.

На супутниковому знімку, зробленому 4 квітня за місцевим часом, видно посилення тропічного пониження, відповідального за сильні повені й зсуви в деяких частинах Індонезії і Східного Тимору CIRA/ RAMMB

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії внаслідок масштабних повеней у березні, викликаних затяжними зливами, евакуювали тисячі людей. Найбільше постраждали жителі штату Новий Південний Уельс. Свої будинки покинули 18 тисяч осіб, зокрема три тисячі в Сіднеї.