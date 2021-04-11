В Індії заявили про четверту хвилю COVID-19 і заборонили експорт ремдесивіру

В Індії через погіршення ситуації з коронавірусом (COVID-19) заборонили експорт ліків ремдесивір.

Таке рішення ухвалив уряд до поліпшення ситуації з хворобою, передає Times of India.

"Експорт ін'єкцій ремдесивіру та активних фармацевтичних інгредієнтів ремдесивіру забороняється доти, поки ситуація з COVID-19 в країні не покращиться", – йдеться в заяві індійської влади.

Водночас на тлі зростання попиту на ремдесивір в Індії вживають заходів щодо полегшення доступу лікарень і пацієнтів до ліків. Уряд підтримує контакт з виробниками даного препарату.

Додамо, що головний міністр Делі Арвінд Кеджрівал заявив, що в столиці за 11 квітня зареєстрували понад 10 тисяч випадків зараження COVID-19. Він зазначив, що останні 10-15 днів в місті спостерігається швидке зростання випадків захворювання коронавірусом і почалася четверта хвиля пандемії.

Міністр закликав усіх носити маски, включаючи людей, які зробили вакцину проти коронавірусу, і дотримуватися протоколи безпеки COVID-19.

"Будь ласка, носіть маски, навіть якщо ви зробили вакцину. Випадки COVID-19 в Делі швидко виросли за 10-15 днів, і за останні 24 години тут було зареєстровано 10 732 випадки. Четверта хвиля надзвичайно небезпечна. Було накладено багато обмежень, будь ласка, дотримуйтесь їх", – сказав Кеджрівал.

Також міністр додав, що ізоляція не є рішенням для уповільнення поширення випадків коронавірусу. Однак ізоляція буде введена в Делі тільки в тому випадку, якщо "лікарняна система завалиться" в місті.

"Будь ласка, звертайтеся до лікарні тільки тоді, коли в цьому є необхідність, інакше не вистачить ліжок. Якщо не вистачить лікарняних ліжок, виникнуть проблеми. Якщо в лікарнях не буде нестачі ліжок, то в Делі не потрібно буде вводити ізоляцію", – підкреслив чиновник .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії знайшли новий штам коронавірусу з подвійною мутацією.