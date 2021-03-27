В Африці від невідомої хвороби померла дівчинка, ще 30 дітей захворіли
У Нігерії від невідомої хвороби померла учениця школи-інтернату і ще 30 дітей захворіли.
Як повідомляє Futurism, спалах загадкового захворювання трапився в Державному жіночому коледжі в Сокото.
Спершу місцеві чиновники охорони здоров'я вважали, що діти захворіли на менінгіт, але пізніше цю версію відкинули. На цей момент ведеться розслідування, деталей не повідомляють.
Зазначається, що учнів уже виписали з лікарні. Жертвою невідомої недуги поки вважають лише одну дівчинку, яка померла, не доїхавши до лікарні.
Місцева влада ухвалила рішення скерувати лікарів до навчального закладу, щоб медики стежили за ситуацією і могли швидко зреагувати на нові випадку, якщо вони виникнуть.
До того ж усіх студентів, які захворіли, було ізольовано, щоб обмежити поширення хвороби.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії зафіксували спалах загадкової хвороби, через яку тільки за два дні було госпіталізовано понад 140 осіб.