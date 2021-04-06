Україна опинилася на 3 місці в Європі за поширенням COVID-19

За минулу добу, 5 квітня, Україна опинилася на третьому місці в Європі і на 11 місці у світі за розповсюдженням коронавірусу.

У країні заразилися 10 179 осіб. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Серед європейських країн найбільше хворих виявили у Франції – 10,7 тисяч, Італії – 10,6 тисяч, Україні – 10,1 тисяч, Польщі – 9,9 тисяч і Німеччині – 7,4 тисячі.

Коронавірус в Європі. Worldometers

У світі лідерами щодо захворюваності на COVID-19 5 квітня виявилися Індія – 96,5 тисяч, США – 50,3 тисяч, Туреччина – 42,5 тисяч і Бразилія – 38,2 тисяч нових заражених. Слідом у рейтингу опинилися Іран, Аргентина, Франція, Італія і Канада.

Коронавірус у світі. Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Франції декількох міністрів нібито спіймали на відвідуванні підпільних вечірок у ресторанах, які повинні бути закриті через карантин. Поліція вже почала розслідування.