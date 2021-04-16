У ВООЗ заявили, що пандемія COVID-19 наблизилася до найвищого рівня

Остання статистка смертності та нових заражень коронавірусом свідчить про те, що пандемія наблизилася до свого найвищого рівня.

Таку заяву зробив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус. Його слова процитували на офіційній сторінці ВООЗ у Twitter. Зокрема, він висловив занепокоєння тим, що по всьому світу кількість інфікувань та летальних випадків COVID-19 продовжує зростати з тривожною швидкістю.

"Загалом за останні два місяці кількість нових випадків на тиждень майже подвоїлася. Це наближається до найвищого рівня зараження, який ми спостерігали дотепер під час пандемії", – сказав Гебреєсус.

Він також наголосив, що деякі країни, які раніше уникали широкомасштабного поширення коронавірусу, наразі демонструють стрімке зростання кількості заражених.

"Однією з таких країн є Папуа-Нова Гвінея. До початку цього року вона повідомила про менше ніж 900 випадків і лише 9 смертей. Наразі ж повідомляється про понад 9 300 випадків захворювання на COVID-19 та 82 смерті. Хоча ці цифри все ще менші, ніж в інших країнах, зростання різке, і ВООЗ дуже стурбована потенціалом набагато більшої епідемії", – підкреслив голова ВООЗ.

Нагадаємо, станом на 16 квітня коронавірусом у світі заразилися понад 139,6 млн осіб. Жертвами хвороби стали майже 3 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики припустили, що фахівці ВООЗ, імовірно, знали про те, що світ опиниться перед загрозою нової інфекції, за три місяці до того, як у Китаї зареєстрували перший випадок коронавірусу SARS-CoV2.