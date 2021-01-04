У Великобританії оголосили третій національний локдаун через COVID-19

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення в країні третього національного локдауну через пандемію COVID-19.

Про це повідомило видання The Telegraph. Джонсон звернувся до нації в ефірі телеканалів.

Він нагадав гасло "Залишайтеся вдома", яке було вперше озвучено навесні 2020 року під час першої хвилі пандемії.

Джонсон закликав громадян готуватися до "важких часів", зазначивши, що новий штам вірусу поширюється зі "страхітливою швидкістю".

Прем'єр підтвердив, що з вівторка, 5 січня, англійські школи закриються та перейдуть на дистанційний режим навчання.

Жителі країни зможуть виходити на вулицю тільки через одну з п'яти причин:

на роботу, якщо неможливо працювати з дому;

купувати предмети першої необхідності;

займатися спортом;

піклуватися про хворого або людину з групи ризику;

звертатися по медичну допомогу.

Людям із важкими хронічними захворюваннями рекомендовано взагалі не залишати свої будинки.

За словами Джонсона, карантинні заходи діятимуть до середини лютого.

Прем'єр-міністр закликав Національну службу охорони здоров'я провести до середини лютого вакцинацію всіх громадян, які старші за 70 років і людей із групи ризику – загалом 13,2 мільйона осіб.

У понеділок, 4 січня, кількість виявлених випадків коронавірусу в Британії за добу становила рекордні з початку пандемії 58 784.

Усього за час пандемії в країні виявили понад 2,7 млн випадків захворювання, померли близько 75,5 тис. осіб.

Статистика COVID-19 у Великобританії Worldmeters

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 4 січня, у Великобританії почалася вакцинація від коронавірусу (COVID-19) препаратом AstraZeneca. Перше щеплення оксфордською вакциною отримав 82-річний Браян Пінкер. Другим пацієнтом став 88-річний учитель музики Тревор Ковлетт, а третім – професор Ендрю Поллард.