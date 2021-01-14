У Туреччині почали вакцинацію проти COVID-19 препаратом, який закупила Україна
У Туреччині 13 січня стартувала вакцинація населення проти коронавірусної інфекції препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech (Китай), який закупила й Україна.
Одним із перших щеплення, як представник медиків, зробив міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа. Про це він написав у своєму Twitter.
"Сьогодні разом із членами наукової ради стали першими медичними працівниками, яким після затвердження вакцини було зроблено щеплення проти коронавірусу", – зазначив він.
Очільник турецького МОЗ уточнив, що процес вакцинації було розпочато для всіх медичних працівників.
Додамо, що згадану міністром Коджі наукову раду в Туреччині створили ще на початку 2020 року для фахового та оперативного реагування на пандемічні виклики.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
напередодні глава українського МОЗ Максим Степанов відповів на дані про низьку ефективність CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.
Водночас з'явилося пояснення про те, яка насправді ефективність вакцини Sinovac Biotech (Китай) у захисті проти коронавірусу.