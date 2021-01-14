В Турции начали вакцинацию против COVID-19 препаратом, который закупила Украина

Марина Лисничук Мир 07:46, 14.01.2021 Обновлено: 09:05, 14.01.2021

В Турции 13 января стартовала вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай), который закупила и Украина.

Одним из первых прививку, как представитель медиков, сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня вместе с членами научного совета стали первыми медицинскими работниками, которые после утверждения вакцины были привиты против коронавируса", – отметил он.

Глава турецкого Минздрава уточнил, что процесс вакцинации был начат для всех медицинских работников.

Добавим, что упомянутый министром Коджи научный совет в Турции создали еще в начале 2020 года для профессионального и оперативного реагирования на пандемические вызовы.

Скриншот
Twitter Dr. Fahrettin Koca

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