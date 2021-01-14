В Турции начали вакцинацию против COVID-19 препаратом, который закупила Украина
В Турции 13 января стартовала вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай), который закупила и Украина.
Одним из первых прививку, как представитель медиков, сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Об этом он написал в своем Twitter.
"Сегодня вместе с членами научного совета стали первыми медицинскими работниками, которые после утверждения вакцины были привиты против коронавируса", – отметил он.
Глава турецкого Минздрава уточнил, что процесс вакцинации был начат для всех медицинских работников.
Добавим, что упомянутый министром Коджи научный совет в Турции создали еще в начале 2020 года для профессионального и оперативного реагирования на пандемические вызовы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне глава украинского Минздрава Максим Степанов ответил на данные о низкой эффективности CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.
В то же время появилось объяснение о том, какая на самом деле эффективность вакцины Sinovac Biotech (Китай) в защите против коронавируса.