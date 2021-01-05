У США вимагають порушити кримінальну справу проти Трампа

У США від Федерального бюро розслідувань вимагають почати кримінальне розслідування щодо чинного президента Штатів Дональда Трампа.

Відповідний запит до американських правоохоронців відправили конгресмени від Демократичної партії США Тед Лью і Кетлін Райс, про що в Twitter повідомив один із політиків.

Вони заявили, що Трамп "брав участь у підбурюванні або змові з метою скоєння низки злочинів на виборах".

"Як колишні прокурори ми з Кетлін Райс вважаємо, що Дональд Трамп учинив кілька злочинів, коли під час розмови з держсекретарем штату Джорджія Раффенспергером вимагав знайти 11 780 голосів виборців. Сьогодні ми направили у ФБР лист із вимогою порушити кримінальну справу", – йдеться в повідомленні.

Twitter/Тед Лью

Під час розмови, запис якої був отриманий NBC News, Трамп попросив Бреда Раффенспергера "знайти" достатньо голосів, щоб він позбавив обраного президента Джо Байдена переваги в штаті.

"Тож дивіться. Все, що я хочу зробити, це ось що. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на одиницю більше, ніж у нас", – нібито говорив Трамп.

Зазначається, що телефонний дзвінок тривав приблизно годину. Під час бесіди Трамп нібито неодноразово підштовхував Раффенспергера до зміни загальної кількості голосів, одночасно спрямовуючи на нього і його співробітників шквал дискредитованих теорій змови. Також нібито Трамп погрожував кримінальною відповідальністю.

"Народ Джорджії розгніваний. Люди в країні розгнівані. І немає нічого поганого в тому, щоб сказати, що ви перерахували голоси", – говорив Трамп у телефонній розмові.

Водночас Раффенспергер і головний юрисконсульт його офісу Раян Герман під час телефонної розмови спростовували заяви Трампа, іноді заявляючи йому, що його звинувачення в шахрайстві помилкові.

"Що ж, пане президенте, проблема в тому, що у вас неправильні дані", – стверджував Раффенспергер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп звинуватив у своїй поразці на виборах машини для голосування, які нібито допустили багато помилок.