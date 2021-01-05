В США потребовали возбудить уголовное дело против Трампа

В США от Федерального бюро расследований потребовали начать уголовное расследование в отношении действующего президента Штатов Дональда Трампа.

Соответствующий запрос к американским правоохранителям отправили конгрессмены от Демократической партии США Тэд Лью и Кэтлин Райс, о чем в Twitter сообщил один из политиков.

Они заявили, что Трамп "участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения ряда преступлений на выборах".

"Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время разговора с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером требовал найти 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы направили в ФБР письмо с требованием завести уголовное дело", – говорится в сообщении.

Twitter/Тэд Лью

Во время разговора, запись которого была получена NBC News, Трамп попросил Бреда Раффенспергера "найти" достаточно голосов, чтобы он лишил избранного президента Джо Байдена перевеса в штате.

"Так что смотрите. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11 780 голосов, что на единицу больше, чем у нас", – якобы говорил Трамп.

Отмечается, что телефонный звонок длился около часа. Во время беседы Трамп якобы неоднократно подталкивал Раффенспергера к изменению общего количества голосов, одновременно обрушивая на него и его сотрудников шквал дискредитированных теорий заговора. Также якобы Трамп угрожал уголовной ответственностью.

"Народ Джорджии рассержен. Люди в стране рассержены. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы пересчитали голоса", – говорил Трамп в телефонном разговоре.

При этом Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса Райан Герман во время телефонного разговора опровергали заявления Трапмпа, иногда заявляя ему, что его обвинения в мошенничестве ошибочны.

"Что ж, господин президент, проблема в том, что у вас неверные данные", – утверждал Раффенспергер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп обвинил в своем поражении на выборах машины для голосования, которые якобы допустили много ошибок.