У США влаштували стрілянину в нічному клубі: вбили дівчину, 7 осіб поранено

В американському місті Даллас, штат Техас, в суботу, 20 березня, в ході конфлікту між двома групами невідомий почав стріляти в натовп і поранив вісьмох людей.

Постраждала 21-річна дівчина померла від отриманих травм. Інші поранені були доставлені в районні лікарні, повідомила пресслужба поліції Далласа.

Відзначається, що в даний час підозрювані не встановлені і не затримані. Мотив і обставини вбивства розслідуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в США врятували чоловіка і жінку, а також двох їхніх собак всередині пікапа, який звисав носом вниз з боку моста, що проходить над ущелиною Малад. Від падіння з висоти в десять поверхів пару утримали страхувальні ланцюги від кемпера.