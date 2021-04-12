У США поблизу місця вбивства Джорджа Флойда відбулися нові заворушення. Фото

У Міннеаполісі (США) відбулися нові масові заворушення. Поліція застосовувала сльозогінний газ проти протестувальників після того, як поліцейський застрелив чорношкірого чоловіка за 10 миль від місця загибелі Джорджа Флойда.

Як повідомляє Daily Mail, 20-річний Данте Райт був застрелений поліцейським у неділю, 11 квітня, після зупинки його авто. Офіцери зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху і визначили, що на нього виписано орден на арешт.

Копи спробували його затримати, але він встиг заскочити в авто, щоб поїхати. В цей час один із поліцейських вистрілив. Однак Райт проїхав ще кілька кварталів, перш ніж врізався в інший автомобіль. Чоловік помер на місці, незважаючи на спроби співробітників поліції надати йому першу медичну допомогу.

Також наголошується, що в машині перебувала дівчина. Вона була госпіталізована у зв'язку з отриманими травмами, її життю нічого не загрожує.

Мати загиблого Кейті Райт розповіла місцевим ЗМІ, що сина могли зупинити за освіжувачі повітря, що висіли на дзеркалі заднього виду. У штаті Міннесота – це незаконно. За її словами, син зателефонував їй, коли його зупинили, щоб отримати інформацію про страхування автомобіля, який нещодавно отримав у подарунок.

"Усе, що в нього було, це освіжувачі повітря в машині, а вони сказали йому вийти з машини ... Він вийшов із машини, і його дівчина сказала, що вони (поліція. – Ред.) стріляли в нього ... Він повернувся в машину, поїхав і розбився. І тепер він мертвий", – розповіла американка.

Після смерті чоловіка на вулиці міста вийшли близько 500 осіб і влаштували погроми. Були пошкоджені кілька авто поліції. Силовикам довелося розганяти натовп за допомогою сльозогінного газу і світлошумових гранат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2020 році протести Black Lives Matter в США почалися на тлі протестів через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Під час затримання поліцейський застосував задушливий прийом, пізніше в лікарні чоловік помер. Його загибель привела до масових вуличних протестів по всій країні.