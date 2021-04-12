В США вблизи места убийства Джорджа Флойда произошли новые беспорядки. Фото

В Миннеаполисе (США) произошли новые массовые беспорядки. Полиция применяла слезоточивый газ против протестующих после того, как полицейский застрелил чернокожего мужчину в 10 милях от места гибели Джорджа Флойда.

Как сообщает Daily Mail, 20-летний Данте Райт был застрелен полицейским в воскресенье, 11 апреля, после остановки его авто. Офицеры остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения и определили, что на него выписан орден на арест.

Копы попытались его задержать, но он успел заскочить в авто, чтобы уехать. В это время один из полицейских выстрелил. Однако Райт проехал еще несколько кварталов, прежде чем врезался в другой автомобиль. Мужчина скончался на месте, несмотря на попытки сотрудников полиции оказать ему первую медицинскую помощь.

Также отмечается, что в машине находилась девушка. Она была госпитализирована в связи с полученными травмами, ее жизни ничего не угрожает.

Мать погибшего Кейти Райт рассказала местным СМИ, что сына могли остановить за освежители воздуха, что висели на зеркале заднего вида. В штате Миннесота – это незаконно. По ее словам, сын позвонил ей, когда его остановили, чтобы получить информацию о страховке автомобиля, который недавно получил в подарок.

"Все, что у него было, это были освежители воздуха в машине, а они сказали ему выйти из машины… Он вышел из машины, и его девушка сказала, что они (полиция – Редэ) стреляли в него… Он вернулся в машину, уехал и разбился. И теперь он мертв" – говорила американка.

После смерти мужчину на улицы города вышли около 500 человек и устроили погромы. Были повреждены несколько авто полиции. Силовикам пришлось разгонять толпу при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году протесты Black Lives Matter в США начались на фоне протестов из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Во время задержания полицейский применил удушающий прием, позднее в больнице мужчина скончался. Его гибель привела к массовым уличным протестам по всей стране.