У США авто протаранило огорожу Капітолію: троє поранених
У Вашингтоні (США) в п'ятницю, 2 квітня, невідомий протаранив на автомобілі загородження Капітолію та збив поліцейських.
Попередньо, внаслідок цього поранення отримало щонайменше два офіцери поліції, повідомила поліція Капітолію у Twitter. Трьох осіб було доправлено в лікарню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Очевидно, третій потерпілий – це особа, яка вчинила наїзд на копів. Зловмисника було затримано, поінформували правоохоронці.
Очевидці також заявляли про стрілянину, передає CNN. У районі також бачили машини швидкої допомоги і вертоліт.
Будівлю Конгресу США було оточено, там запровадили режим повної ізоляції "через зовнішню загрозу безпеці".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, увечері 31 березня в місті Оріндж у Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину в діловому комплексі. Було вбито чотирьох осіб, зокрема й дитину.