У США авто протаранило огорожу Капітолію: троє поранених

У Вашингтоні (США) в п'ятницю, 2 квітня, невідомий протаранив на автомобілі загородження Капітолію та збив поліцейських.

Попередньо, внаслідок цього поранення отримало щонайменше два офіцери поліції, повідомила поліція Капітолію у Twitter. Трьох осіб було доправлено в лікарню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Очевидно, третій потерпілий – це особа, яка вчинила наїзд на копів. Зловмисника було затримано, поінформували правоохоронці.

Очевидці також заявляли про стрілянину, передає CNN. У районі також бачили машини швидкої допомоги і вертоліт.

Авто, яке намагалося прорватися до будівлі Конгресу Twitter / Phil Mattingly

Вертоліт біля Капітолію Скрин відео

Будівлю Конгресу США було оточено, там запровадили режим повної ізоляції "через зовнішню загрозу безпеці".

Скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, увечері 31 березня в місті Оріндж у Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину в діловому комплексі. Було вбито чотирьох осіб, зокрема й дитину.