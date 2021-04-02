В США авто протаранило заграждение Капитолия: двое погибших

Дарья Дурова Мир 20:42, 2.04.2021 Обновлено: 21:52, 2.04.2021

В Вашингтоне (США) в пятницу, 2 апреля, неизвестный протаранил на автомобиле заграждение Капитолия и сбил полицейских.

В результате ранения получили два офицера, также был ранен виновник инцидента, сообщила полиция Капитолия в Twitter. Трое человек были доставлены в больницу. Позже копы подтвердили, что один из пострадавших офицеров и злоумышленник умерли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)..

Очевидцы также заявляли о стрельбе, передает CNN. В районе также видели машины скорой помощи и вертолет.

Авто, которое пыталось прорваться к зданию Конгресса
Twitter / Phil Mattingly
Вертолет у Капитолия
Скрин видео

Здание Конгресса США было оцеплено, там ввели режим полной изоляции "из-за внешней угрозы безопасности".

Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вечером 31 марта в городе Ориндж в Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в деловом комплексе. Были убиты четыре человека, в том числе ребенок.

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