В США авто протаранило заграждение Капитолия: двое погибших
В Вашингтоне (США) в пятницу, 2 апреля, неизвестный протаранил на автомобиле заграждение Капитолия и сбил полицейских.
В результате ранения получили два офицера, также был ранен виновник инцидента, сообщила полиция Капитолия в Twitter. Трое человек были доставлены в больницу. Позже копы подтвердили, что один из пострадавших офицеров и злоумышленник умерли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)..
Очевидцы также заявляли о стрельбе, передает CNN. В районе также видели машины скорой помощи и вертолет.
Здание Конгресса США было оцеплено, там ввели режим полной изоляции "из-за внешней угрозы безопасности".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вечером 31 марта в городе Ориндж в Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в деловом комплексе. Были убиты четыре человека, в том числе ребенок.