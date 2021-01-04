У Польщі хотіли підірвати мечеть і отруїти людей

У Польщі затримали двох чоловіків, які готували проведення теракту в мечеті з використанням вибухових та отруйних речовин.

Про це повідомило Polskie Radio. Зловмисники закликали до винищення мусульман, щоб запобігти "ісламізації Польщі".

Арешт і затримання провели після розслідування Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Третій обвинувачений буде притягнутий до відповідальності за незаконне зберігання вибухових речовин.

За словами Станіслава Жарина, прессекретаря міністра і координатора спецслужб, співробітники ABW визначили, що напад мав бути здійснено на "конкретний релігійний об'єкт ісламського співтовариства".

"Злочинці також планували розповсюдити отруйні речовини серед певних груп людей. Обвинувачені висловлювали крайні праві погляди, і один з них публічно вказав на необхідність знищення релігійних груп, закликав до насильства, вчинення злочинів на основі національних, етнічних, расових і релігійних відмінностей", – повідомив Жарин.

Один з обвинувачених створив антиісламський маніфест, в якому закликав переслідувати всіх мусульман, які потрапили на територію Польщі.

Зловмисників надихали методи, які використовували Андерс Брейвік, винуватець терактів в Норвегії в 2011 році, і Брентон Таррант – австралієць, відповідальний за масове вбивство мусульман у мечеті Нової Зеландії.

Під час обшуку в приміщеннях, що належать обвинуваченим, були вилучені вибухові речовини, чотири одиниці вогнепальної зброї, в тому числі саморобний пістолет-кулемет і боєприпаси, а також прекурсори для виробництва наркотиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2020 року прокуратура федерального суду Нью-Йорка (США) звинуватила громадянина Кенії Чоло Абді Абдуллу в підготовці теракту на території Сполучених Штатів "в стилі 11 вересня". Абдулла роками тренувався літати на лайнері на Філіппінах, щоб здійснити теракт в Америці.