У Папи Римського виникли проблеми зі здоров’ям: що буде з новорічною месою

Папа Римський Франциск не буде очолювати новорічну месу через проблеми зі здоров’ям.

Як повідомляють на офіційному сайті Ватикану, у понтифіка болюча невралгія сідничного нерва.

"Святійший отець сьогодні ввечері та завтра вранці не очолюватиме богослужіння при катедральному престолі базиліки Святого Петра. Однак він проведе молитву "Ангел Господній" 1 січня, яку транслюватимуть із бібліотеки Апостольського палацу, як і було передбачено", – йдеться в повідомленні.

Вечірню та подячну молитву за рік, що минає, 31 грудня ввечері очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня – кардинал П’єтро Паролін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Папа Римський під час традиційного різдвяного послання Urbi et Orbi закликав усіх політиків до співпраці й помолився за мир на сході України.

У лютому в ЗМІ з'явилася фейк про те, що Франциск і двоє його помічників нібито захворіли на коронавірус.

Однак тоді Папа заявив, що лише застудився.