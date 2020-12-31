У Папи Римського виникли проблеми зі здоров’ям: що буде з новорічною месою
Папа Римський Франциск не буде очолювати новорічну месу через проблеми зі здоров’ям.
Як повідомляють на офіційному сайті Ватикану, у понтифіка болюча невралгія сідничного нерва.
"Святійший отець сьогодні ввечері та завтра вранці не очолюватиме богослужіння при катедральному престолі базиліки Святого Петра. Однак він проведе молитву "Ангел Господній" 1 січня, яку транслюватимуть із бібліотеки Апостольського палацу, як і було передбачено", – йдеться в повідомленні.
Вечірню та подячну молитву за рік, що минає, 31 грудня ввечері очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня – кардинал П’єтро Паролін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Папа Римський під час традиційного різдвяного послання Urbi et Orbi закликав усіх політиків до співпраці й помолився за мир на сході України.
У лютому в ЗМІ з'явилася фейк про те, що Франциск і двоє його помічників нібито захворіли на коронавірус.
Однак тоді Папа заявив, що лише застудився.