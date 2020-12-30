У Норвегії зсув знищив будинки, десятки людей зникли безвісти. Відео та фото

У Норвегії в населеному пункті Аск понад 150 осіб евакуювали, щонайменше дев'ять отримали поранення внаслідок сильного зсуву.

Про це повідомило DPA International. Також було зруйновано кілька будинків (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Десятки людей вважаються зниклими безвісти, повідомлень про загиблих поки не надходило.

Зсув був пов'язаний із пливучою глиною, яка є дуже нестійкою. За словами геологів, які досліджували це місце з повітря, остаточну причину ще не встановлено.

За попередніми оцінками, довжина зсуву становила 700 метрів, а ширина – від 10 до 20 метрів.

Як запобіжний захід влада ухвалила рішення розширити зону евакуації через проблеми з водопроводом і каналізацією.

Для пошукових робіт і евакуації громадян було задіяно вертольоти, військовослужбовців і ополчення.

Аск – адміністративний центр муніципалітету Гердрум, розташований приблизно за 40 км на північний захід від Осло.

Норвезьке управління водних ресурсів і енергетики заявило, що відправило на місце події геологів.

Міністерка юстиції та громадської безпеки Моніка Меланд заявила, що стежить за ситуацією, а прем'єр-міністерка Ерна Сольберґ висловила співчуття тим, хто постраждав унаслідок інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Норвегії, на мисі Кракнесет, через сейсмічну активність стався зсув. Унаслідок цього вісім будинків змило в море. Через НП в муніципалітеті Альта одну людину евакуювали, у пригоді ніхто не постраждав.