У Німеччині усунули мера через вакцинацію без черги

Карина Бондаренко Світ 08:16, 13.04.2021 Оновлено: 08:28, 13.04.2021

У Німеччині 12 квітня 64-річного бургомістра міста Галле Бернда Віганда відсторонили від посади через те, що він вакцинувався від коронавірусу без черги.

Це "зруйнувало довірчі відносини з міською радою", йдеться в рішенні. Розпорядження про усунення особисто вручили бургомістру, повідомляє DW.

Документ набув чинності негайно. У міській раді припустили, що Віганд оскаржить розпорядження в суді, оскільки він заперечує всі звинувачення і вимогу відставки.

Крім того, міська прокуратура почала розслідування щодо можливого неправомірного приховування Вігандом доз вакцини. Дисциплінарне провадження щодо бургомістра перебуває на розгляді в земельному адміністративному відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, наприкінці 2020 року в декількох країнах "прогриміли" скандали з вакцинацією зірок і політиків від коронавірусу позачергово.

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