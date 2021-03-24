У НАТО звинуватили Росію в агресивній поведінці й сказали, як відповідатимуть

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Північноатлантичному альянсі стурбовані агресивними діями Росії. Зокрема, бачать збільшення ракетної загрози з її боку і мають намір парирувати такі дії.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 24 березня. За його словами, після інциденту з отруєнням ексспівробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії Альянс розширив практику обміну розвідданими проти РФ, передає ТАСС.

"Відносини з Росією залишаються складними... Вона підсилює репресивні заходи на своїй території, агресивну поведінку за її межами. Союзники сходяться на думці, що ми повинні продовжувати переглядати і адаптувати наш потенціал стримування й оборони, зокрема, коли це стосується зростання ракетної загрози з боку РФ", – пояснив Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО відповідатиме на "розширення військової могутності Росії" від Кавказу до Арктики. Водночас продовжить виступати й за діалог із РФ та запрошує її провести засідання Ради Росія – НАТО (РРН), "щоб регулювати складні відносини".

"Це платформа для діалогу між усіма залученими країнами. З літа 2016 року ми провели 10 засідань РРН, однак після літа 2019-го зустрічей у цьому форматі не проводилося, оскільки Росія не відповіла згодою на запрошення скликати СРН", – сказав Столтенберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві оборони Британії визнали Росію найбільшою загрозою європейській безпеці. Крім цього, влада країни турбується через готовність РФ застосовувати хімічну або біологічну зброю.