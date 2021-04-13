У Молдові депутатка назвала викрадення судді Чауса актом тероризму

Гліб Іванов Світ 17:36, 13.04.2021 Оновлено: 17:39, 13.04.2021

Депутатка парламенту Республіки Молдова з фракції партії Шор Марина Таубер засудила викрадення українського судді Миколи Чауса.

У ефірі програми Dreptul la Replica, вона назвала цю подію актом терроризму, повідомляє молдовський ресурс Point.

"Це акт тероризму серед білого дня, коли ніхто нічого не знає, всі мовчать, пані Майя Санду мовчить, ніби нічого не було. Ми повинні визнати, що в Молдові жити небезпечно. Прокуратура вам загрожує, викрадають людей. Ким би він не був, ми не знаємо, винна людина чи ні, це не в нашій компетенції, тим більше що він іноземний громадянин", – зазначила депутатка.

За її словами, цей скандал може привести до погіршення відносин з Україною.

"Те, що компетентні органи, особливо Служба інформації і безпеки, у цій ситуації нічого не знають, викликає багато питань. Сподіваюся, що на цей випадок проллють світло і ми дізнаємося, хто до нього причетний", – сказала Марина Таубер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

РФ може потрапити в один список із Північною Кореєю: озвучено нищівні наслідки нової ідеї

Найманці Росії вдарили з повітря по ЗСУ: один воїн загинув, ще двох поранено

Стало відомо ім'я воїна, який загинув під прицільним вогнем на Донбасі. Фото Героя

Зеленський захотів від Байдена дій та підтримки вступу України в НАТО

Росія після зустрічі Зеленського й Ердогана обмежила перельоти з Туреччиною