На Конгрес США у день визнання Байдена президентом пригрозили скерувати літак

Вікторія Довгань Світ 09:38, 6.01.2021 Оновлено: 09:52, 6.01.2021

Кілька авіадиспетчерів у Нью-Йорку отримали аудіозапис із погрозами про скеровування літака у будівлю Конгресу Сполучених Штатів Америки. Це нібито має трапитися 6 січня – у день, коли буде остаточно затверджено перемогу Джо Байдена на виборах президента.

Як повідомили CBS News із посиланням на власні джерела, аудіоролик був такого змісту: "Ми летимо літаком на Капітолій у середу. За Сулеймані буде відплачено". Поки що авторів цих погроз невстановлено. Американський уряд не вважає попередження про майбутню атаку цілком достовірним, але почав розслідувати цей інцидент як порушення авіаційних частот.

За словами експертів, погрози викликають серйозне занепокоєння, адже можуть вплинути на інструкції пілотів щодо авіаруху. Так, диспетчерам уже видали розпорядження щодо негайного повідомлення у разі виявлення літаків, які відхилятимуться від свого маршруту.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) поки не прокоментувало цей інцидент, утім заявило, що сприймає "усі погрози насильством для суспільної безпеки серйозно". Тим часом Федеральна авіаційна адміністрація запевнила, що перебуває у контакті з правоохоронними органами щодо ймовірної терористичної загрози.

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