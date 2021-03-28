У Китаї фура компанії Evergreen, що перекрила Суецький канал, заблокувала трасу

Фура компанії, якій належить контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину і заблокував Суецький канал, спричинила затор на трасі в Китаї.

Інцидент трапився ще 27 березня. Після заголовків про судно, яке все ще стоїть у каналі, фотографія вантажівки з логотипом Evergreen на контейнері стала вірусною в соціальних мережах, пише портал Nzherald (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На фотографіях видно вантажівку після аварії на швидкісній автомагістралі Чанчунь-Шеньчжень у Нанкіні, внаслідок чого виник затор на і без того завантаженій дорозі.

nzherald.co.nz

Зазначається, що попри контейнер із логотипом Evergreen – тієї ж компанії, що й судно Ever Given, вантажівка не мала нічого спільного з інцидентом у Суецькому каналі. Але це не завадило користувачам Reddit порівняти їх.

"Це незалежність Тайваню", – прокоментували вони, жартуючи про тайванську компанію Evergreen.

nzherald.co.nz

Водночас у Суецькому каналі тривають роботи зі звільнення застряглого там корабля, що блокує прохід інших суден. Це обходиться Єгипту та іншим країнам у мільйони доларів на день.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 березня в Єгипті величезний вантажний контейнеровоз Ever Given тайванської транспортної компанії сів на мілину в Суецькому каналі і заблокував рух, через що там утворився затор із морських суден.

Зазначалося, що роботи з розблокування Суецького каналу від застряглого там вантажного контейнеровоза триватимуть щонайменше до 31 березня. Судна з вантажами через НП опинилися в пастці.