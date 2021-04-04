У Канаді у більш ніж 1000 пасажирів літаків виявили COVID-19

У Канаду, незважаючи на суворі карантинні заходи в аеропортах, за останній місяць потрапила більше ніж тисяча мандрівників із COVID-19.

Як повідомляє la Repubblica, особи, які прибувають у Канаду, повинні зробити молекулярний тест на коронавірус під час вильоту і ще два інших після прильоту разом з відбуванням карантину.

Суворі карантинні заходи Канада ухвалила в лютому. Туристи після приземлення повинні надати довідку про негативний тест. Також в аеропорту їм доведеться зробити другий тест і чекати результату, який надійде їм у готель, де вони повинні відбувати 14-денний карантин. І після завершення ізоляції також потрібно здати тест на коронавірус.

Такі карантинні заходи були розкритиковані канадцями. Але за даними влади з 22 лютого по 25 березня було зафіксовано, що з 70 819 мандрівників у 1 094 був коронавірус.

Зазначається, що двох заражених пасажирів із підробленими тестами оштрафували на суму близько 10 тисяч доларів. Також більш ніж на тисячу доларів штрафували тих, хто намагався покинути карантинний готель.

Так звані рейси Covid-free, під час яких усі пасажири проходять тестування під час вильоту, є однією зі стратегій, за допомогою яких авіакомпанії і туристичний сектор загалом намагаються повернутися до роботи.

Проте такі заходи не є цілком достатніми. Особливо ризикують рейси, які тривають багато годин і де люди змушені знімати маски, щоб їсти.

Американські центри з контролю за захворюваннями не рекомендували подорожувати (незалежно від транспортних засобів) навіть вакцинованим людям, хоча вони і належать до категорії "низького ризику" зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Канада призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca для людей віком до 55 років нібито через ризик утворення тромбів.