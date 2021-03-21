У ЄС зібралися заблокувати постачання вакцини AstraZeneca в Британію

Уряди Франції та Німеччини висловили намір підтримати план Європейського Союзу щодо блокування експорту вакцини AstraZeneca у Британію.

Це трапилося після того, як ЄС зіткнувся з критикою стосовно повільної швидкості його програми вакцинації, пише Daily Mail. Водночас на тлі цього британці заявили, що їм до 20 березня вдалося вакцинувати половину дорослого населення.

Так, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн рішуче пригрозила об'єднати зусилля з французами і німцями, щоб "утримати в заручниках" понад 19 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, які повинні бути відправлені до Британії в найближчі тижні.

В уряді Німеччини поскаржилися, що AstraZeneca поставила тільки третину з 90 мільйонів доз вакцини, обіцяних ЄС у першому кварталі цього року, але водночас повністю виконала свій контракт на поставку в Британію.

Слідом за цим фон дер Ляєн заявила, що блок залишає за собою право завдати удару у відповідь, заборонивши експорт партій, вироблених англо-шведським фармацевтичним гігантом, до Британії. На їхню частку припадає до 20% майбутніх поставок країни.

План обговорюватимуть на саміті Європейської Ради в четвер, 25 березня, але він уже отримав підтримку президента Франції Еммануеля Макрона і канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Зі свого боку чиновники британського уряду вказують на незаконність такого кроку.

"Реальність така, що наш контракт із AstraZeneca міцніший, ніж у ЄС. І ми отримуємо тільки те, що допомогли розробити і за що заплатили", – цитує видання джерела в уряді Британії.

Там наголошують: катастрофічне розгортання вакцини в ЄС означає, що досі уколи зробили лише 12% дорослого населення Франції, Німеччини та Італії. Деякі частини Європи зараз перебувають в ізоляції, і майже три чверті з 27 країн-членів ЄС страждають від стрімко зростального рівня зараження коронавірусом.

А в Британії кількість вакцинацій першою дозою зросла до 26 853 407 осіб, що становить 51% від усього дорослого населення країни, водночас понад 2,1 млн британців отримали другу дозу щеплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Європейському Союзі пригрозили заборонити експорт вакцини AstraZeneca проти коронавірусу, якщо вона порушить свої зобов'язання з постачання препарату.