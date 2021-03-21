В ЕС собрались заблокировать поставку вакцины AstraZeneca в Британию

Правительства Франции и Германии выразили намерены поддержать план Европейского Союза по блокированию экспорта вакцины AstraZeneca в Британию.

Это случилось после того, как ЕС столкнулся с критикой по поводу медленной скорости его программы вакцинации, пишет Daily Mail. Вместе с тем на фоне этого британцы заявили, что им к 20 марта удалось вакцинировать половину взрослого населения.

Так, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решительно пригрозила объединить усилия с французами и немцами, чтобы "удержать в заложниках" более 19 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которые должны быть отправлены в Британию в ближайшие недели.

В правительстве Германии пожаловались, что AstraZeneca поставила только треть из 90 миллионов доз вакцины, обещанных ЕС в первом квартале этого года, но при этом полностью выполнила свой контракт на поставку в Британию.

Следом за этим фон дер Лайен заявила, что блок оставляет за собой право нанести ответный удар, запретив экспорт партий, произведенных англо-шведским фармацевтическим гигантом, в Британию. На их долю приходится около 20% будущих поставок страны.

План будут обсуждать на саммите Европейского Совета в четверг, 25 марта, но он уже получил поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Со своей стороны чиновники британского правительства указываю на незаконность такого шага.

"Реальность такова, что наш контракт с AstraZeneca прочнее, чем у ЕС. И мы получаем только то, что помогли разработать и за что заплатили", – цитирует издание источники в правительстве Британии.

Там подчеркивают: катастрофическое развертывание вакцины в ЕС означает, что до сих пор уколы сделали лишь 12% взрослого населения Франции, Германии и Италии. Некоторые части Европы сейчас находятся в изоляции, и почти три четверти из 27 стран-членов ЕС страдают от стремительно растущего уровня заражения коронавирусом.

А в Британии количество вакцинаций первой дозой выросло до 26 853 407 человек, что составляет 51% от всего взрослого населения страны, при этом более 2,1 млн британцев получили вторые прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европейском Союзе пригрозили запретить экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса, если она нарушит свои обязательства по поставкам препарата.