У Єгипті трапилася велика ДТП: 20 осіб згоріли живцем. Фото

У Єгипті сталася масштабна ДТП з багатьма загиблими: автобус із пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем, що перевозив нафтопродукти. Аварія відбулась у провінції Асьют дорогою з Каїра в Сохаг.

Як повідомляє АР, унаслідок зіткнення загорівся автобус. У вогні живцем згоріли 20 осіб, ще троє постраждали.

Відзначається, що водій автобуса не помітив вантажівку, що зупинилася на дорозі через несправність. Водієві не вдалося розминутися з фурою, і автобус на швидкості врізався в неї. Внаслідок зіткнення загорілися обидві машини.

Місцеве видання El Balad пише, що помічник міністра охорони здоров'я Халед Муджахід розповів, що на місце аварії прибуло 36 машин швидкої допомоги. Він зазначив, що у постраждалих травми варіювалися від синців, переломів і порізів.

Рух на міжміській трасі через ДТП заблоковано, автомобілі перенаправляють іншими дорогами.

Додамо, щорічно в дорожньо-транспортних пригодах у Єгипті гинуть тисячі людей. Аварії найчастіше відбуваються через перевищення швидкості, погані дороги або недотримання правил дорожнього руху.

За даними офіційного статистичного агентства країни, 2019 року відбулося близько 10 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад 3480 осіб. У 2018 році сталось 8480 ДТП, внаслідок яких загинуло понад 3080 осіб.

20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm - مصراوي (@masrawy) April 14, 2 021

Як повідомляв OBOZREVATEL, автобус із туристами потрапив в аварію в одному з міст Єгипту. Серед постраждалих пасажирів є і громадяни України.