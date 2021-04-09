У Держдепі США заявили про односторонні провокації Росії на Донбасі

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив односторонні провокації Росії на українському Донбасі з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном і главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.

Телефонні розмови відбулися в п'ятницю, 9 квітня. Про це повідомив глава пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Голос Америки".

Керівники зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів і Німеччини підкреслили важливість підтримки Києва.

"Вони обговорили необхідність того, щоб Росія поклала кінець небезпечній і безвідповідальній риториці, нарощуванню військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також одностороннім російським провокаціям уздовж лінії контакту на сході України", – йдеться в повідомленні Держдепу.

У документі також наголошується, що Блінкен і Ле Дріан у бесіді висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

У Держдепартаменті додали, що також відбулася аналогічна телефонна розмова Блінкена з Маасом.

Лідери обговорили "важливість підтримки України проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії контакту в східній Україні, окупованому Криму та вздовж кордонів України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Блінкен заявив, що Росія незабаром відчує ціну та наслідки за її зловмисні дії проти американської держави.