У Чехії через вибух загорілася електростанція. Фото та відео НП

У місті Колін (Чехія) 28 грудня стався потужний вибух на електростанції Veolia Energie, що спровокувало пожежу на підприємстві. Постраждалих внаслідок того, що сталося, немає.

Інцидент стався близько 11:00 (за місцевим часом). Як пише Вlesk.cz, із наслідками НП боролися вісімнадцять пожежних команд. Локалізувати вогонь вдалося лише близько 16:15 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Рятувальники повідомили, що їхній вертоліт не міг підлетіти до місця вибуху через будівлі, які щільно оточують приміщення електростанції. Інциденту присвоїли третій ступінь пожежної тривоги з чотирьох можливих.

Місцевих жителів закликали не відчиняти вікна через сильне задимлення. Так, на найближчих до підприємства вулицях дим зменшив видимість, як туман.

З'ясувалося, що вибух стався на так званій вугільній дорозі й пошкодив будівлю. Причиною НП назвали загоряння вугільного пилу.

Попередньо, пожежа завдала Veolia Energie збиток у десятки мільйонів крон.

K výbuchu v kolínské elektrárně došlo na zauhlovací cestě. Poškozená je budova elektrárny, ale zraněn zřejmě nikdo není. Plameny se šíří na střechu, s hašením pomáhá vrtulník s bambi vakem >> https://t.co/O8VbT5igGN pic.twitter.com/TwZycCc8p9 - CT24zive (@ CT24zive) December 28, 2020

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