У Бразилії виник колапс через COVID-19: люди вмирали на ношах, на кладовищі – черги

У Бразилії трапився спалах зараження новим штамом коронавірусу. Лікарі не можуть впоратися з напливом заражених, їм не вистачає кисню, щоб забезпечити всім лікування.

Епіцентром захворювання стало місто Манаус, де влада раніше оголосила надзвичайний стан через зростання нових випадків інфікування COVID-19, передає Daily Mail.

За словами експерта Джессема Орельяна з науково-дослідного інституту Fiocruz-Amazonia, в місті "закінчився кисень, і деякі медичні центри перетворилися у свого роду камери задухи".

Міністр охорони здоров'я Бразилії Едуардо Пасуелло заявив, що в п'ятницю, 15 січня, прибуде літак із медикаментами, а потім ще чотири, але незрозуміло, чи буде цього достатньо, щоб заповнити запаси з киснем.

"Так, у Манаусі спостерігається колапс системи охорони здоров'я. Черга на ліжка сильно зростає – зараз чекають 480 осіб. Ми починаємо виписувати пацієнтів із менш серйозними (станами. – Ред.), щоб зменшити навантаження", – зізнався чиновник.

Видання пише, що в одній із лікарень зневірений родич ніс кисневий балон для своєї свекрухи, щоб допомогти їй дихати ще дві години. Людей виписували з медзакладів, щоб звільнити місця для більш важкохворих пацієнтів.

"Ви не уявляєте, як це було ... крики, люди вмирали. Навіть медики, всі плакали ... Подача кисню припинилася, пацієнти вмирали на ношах, і медсестри не знали, що їм робити", – розповіли рідні померлих від коронавірусу.

У Манаусі з населенням в 2,2 млн осіб люди на кладовищі шикувалися в чергу, щоб поховати своїх рідних. За офіційними даними, станом на 13 січня, в місті було зареєстровано рекордну кількість поховань – 198, з яких 87 померли від COVID -19.

Усього в Бразилії заразилося понад 8,3 млн осіб і більш ніж 207 тисяч людей померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з'ясували, що мутант COVID-19, який зараз поширюється Великобританією, був вперше виявлений у Бразилії вісім місяців тому.