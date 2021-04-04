У Болгарії проходять вибори до парламенту: всі подробиці

У Болгарії в неділю, 4 квітня, проходять вибори до парламенту. На 240 місць Народних зборів претендують майже 7 тисяч кандидатів.

Усього у виборах беруть участь 22 партії, 8 коаліцій, а також незалежні кандидати. Від результату голосування залежить подальше перебування при владі уряду прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова, лідера проєвропейської партії ГЕРБ, пише Deutsche Welle.

Згідно із загальнонаціональним опитуванням, у ГЕРБ є хороші шанси залишитися у владі, проте партія Борисова навряд чи заручиться абсолютною більшістю, зазначає видання. 4-відсотковий бар'єр, згідно з прогнозами експертів, можуть подолати до семи партій.

Голосування проводиться в умовах безпрецедентної епідемічної надзвичайної ситуації, яка накладає свій відбиток на всі аспекти процесу, повідомляє novinite.com. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і закриються о 20:00.

Якщо о 20:00 виборці все ще чекатимуть своєї черги проголосувати, як виняток, вибори можуть тривати до 21:00.

Раніше Борисов заявив, що нинішні парламентські вибори стануть найдорожчими в історії Болгарії – вони обійдуться приблизно в 76 мільйонів євро. Водночас близько третини витрат припадає на технічне оснащення волевиявлення.

На думку спостерігачів, активність виборців буде невисокою через третю хвилю коронавірусу.

Усього з початку пандемії в Болгарії зареєстрували понад 352 тисячі випадків зараження коронавірусом. Із них із летальним результатом – понад 13,5 тисячі. Населення країни становить майже 7 мільйонів жителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Болгарії затримали кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Йдеться про двох посадовців Міноборони країни.