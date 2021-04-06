У Білорусі затримали дружину українського правозахисника Яворського

У Білорусі було затримано дружину українського правозахисника Володимира Яворського, голову громадського об'єднання "Звено" Тетяну Гацуру-Яворську.

Також затримали двох активісток Наталю Треніну та Юлію Семенченко, передає TUT.by. Як розповів Яворський, його дружину затримали і помістили в ізолятор. Також у їхній квартирі і в офісі "Звена" пройшли обшуки, було вилучено техніку.

Відзначається, що Треніна була організатором виставки про медиків "Машина дихає, а я – ні". Виставка була присвячена білоруським медикам і викликам, з якими вони зіткнулися за останній рік: пандемією COVID-19 і політизацією системи охорони здоров'я.

Виставка розпочала роботу 30 березня, але вже 1 квітня санстанція та МНС знайшли на майданчику порушення, тому виставку довелося перенести в онлайн. Однак уже в ніч на 6 квітня організатори повідомили, що артпроєкт закривається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в білоруському Гродно затримали голову Спілки поляків Білорусі Анжеліку Борис.