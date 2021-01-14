Итак, намедни Агентство по лекарствам и медицинского оборудования при Министерстве здравоохранения Турции одобрило экстренное применение для вакцинации населения китайской вакциной CoronaVac от компании Sinovac Biotech. А сегодня, 14 января, в Турции стартовал первый этап вакцинации, в рамках которого CoronaVac будет проведена вакцинация медицинских работников.

Кстати, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа уже сделал прививку китайской вакциной. Причём в прямом эфире.

Хотелось бы так же напомнить, что ранее глава Минздрава Турции сообщил, что российская вакцина Спутник-V, которую Москва пыталась навязать Анкаре, на данном этапе исследований не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики и пока не может получить лицензию для применения в республике.

Фактически это был отказ от использования российской вакцины, но пропаганда РФ попыталась сгладить турецкие углы, выставив заявление Фахреттина Коджа как вовсе не отказ, хотя на самом деле он таковым и был.

И вот, на фоне того как в Турции уже началась вакцинация китайской CoronaVac, министр здравоохранения Турции отметил, что страна так же будет закупить вакцину Pfizer/BioNTech, дабы ускорить вакцинацию населения.

Таким образом, суммарное количество доз вакцины, которые будут поставлены в Турцию до конца марта, составит 4,5 млн. В свою очередь, российский препарат Спутник-V только в России завершит клинические исследования, согласно официальным планам, не раньше мая. А это значит, что до мая и даже позже, российская вакцина ну никак не сможет проникнуть на турецкий плацдарм и вряд ли проникнет в дальнейшем.

Что примечательно, китайская вакцина в скором времени будет доставлена и в Украину, куда Россия так же пытается проникнуть со своим химическим суррогатом. В рамках продвижения своего препарата российская сторона даже прибегла к масштабной дискредитации китайской вакцины через бразильский исследовательский институт Бутантан в Сан-Паулу.

Манипулируя результатами исследований, россияне создали путаницу в кириллическом новостном сегменте, дискредитируя китайский препарат. Но, вот ведь какой интересный момент. В Китае, создавшем “сомнительную вакцину” от коронавируса, суточный прирост новых случаев на COVID-19 исчисляется десятками, а вот в России, первой создавшей “не имеющую аналогов в мире супер-вакцину” за прошедшие 24 часа 24 763 подтверждённых новых заражения на коронавирус. И это спустя полтора месяца после старта распиаренной Путиным массовой вакцинации россиян.

Согласитесь, что-то в этом фактаже не стыкуется. И не стыкуется явно не на пользу российским лоббистам Спутник-V.

И не могу не вспомнить свой материал “Турецкий гамбит для российской вакцины Спутник-V” в котором подчёркивал, что Россия проиграет экспортную гонку за доминирование своей вакцины в мире. Ведь у неё нет не только производственных мощностей для этого, но и банальной стабильности и действенности вакцины. А потому, единственное место, где будет востребован Спутник-V в масштабах страны, это будет лишь сама Россия. 1/9-я суши превратившаяся в полигон для слива нестабильного химиката.

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