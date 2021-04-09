Туреччина побила рекорд нових випадків COVID-19 і може піти на локдаун на весь Рамадан

У Туреччині кількість щоденних випадків зараження коронавірусом зросла до понад 55 тисяч, що стало найвищим добовим приростом. Із метою контролю розповсюдження COVID-19 експерти запропонували уряду запровадити більш жорсткий карантин.

До того ж деякі радять навіть повністю заблокувати країну протягом усього священного ісламського місяця Рамадан. Обмеження можуть зачепити й туристів, пише місцеве видання Hurriyet Daily News.

Нові випадки перевищують одужання

За даними міністерства охорони здоров’я Туреччини, 8 квітня по всій країні було зареєстровано 55 941 новий випадок зараження коронавірусом і 258 смертей від нього. Починаючи з березня кількість щоденних інфікувань перевищує показник одужань від хвороби.

Кількість щоденних випадків COVID-19 у Туреччині зросла до понад 55 тисяч Worldometers

На сьогодні у країні підтверджено понад 3,6 мільйона всіх заражень, із них 3,2 млн осіб одужали, водночас недуга забрала життя більш як 33 тис. жителів.

"Збільшення заражень триває. Локдауну вихідних днів буде недостатньо для ліквідації спалаху", – заявив декан медичної школи Стамбульського університету Туфак Тюкек.

Кількість щоденних заражень COVID-19 у Туреччині перевищує показник одужань Worldometers

За словами іншого медичного експерта, Османа Мюфтюоглу, найближчі дні будуть особливо складними, оскільки поширення вірусу прискорилося. Він підкреслив, що нині COVID-19 почав передаватися просто між членами сім'ї всередині їхніх домівок.

На порозі нового локдауну

Професор із Технічного університету Караденіз у причорноморській провінції Трабзон Фарук Айдин запропонував ввести у країні повний локдаун під час Рамадану. Останній розпочнеться 13 квітня і триватиме до 12 травня.

Зростання захворюваності на коронавірус у Туреччині Worldometers

Він наголосив, що це був би найкращий варіант, оскільки "попереду гірші дні".

А професор медицини з Університету Хаджеттепе в Анкарі Мехмет Джейхан закликав уряд продовжити 10-денний період соціальної ізоляції для тих, хто приїздить у Туреччину з-за кордону.

Зростання летальних випадків від коронавірусу в Туреччині Worldometers

Відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступає за посилення карантинних обмежень. Він зазначив, що країна хоче значного зменшення кількості випадків коронавірусу до кінця місяця, коли практикуючі мусульмани будуть постити. Поки влада уже планує закрити ресторани та кафе в робочі дні.

Додамо: за офіційними даними, в Туреччині зробили майже 18 млн щеплень проти COVID-19, починаючи з 14 січня. Більш ніж 10,3 млн жителів отримали перші дози, тоді як по другій – понад 7,3 млн людей.

Дані щодо коронавірусу в Туреччині Worldometers

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