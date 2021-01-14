Трампа вирішили заблокувати ще в одній соцмережі, а Telegram назвав його "шахраєм"

Компанія-розробник мультимедійного мобільного додатка для обміну фото й відео Snapchat назавжди заблокувала обліковий запис у месенджері президенту США Дональду Трампу.

Це стало четвертою великою платформою для вжиття заходів щодо облікових записів у соціальних мережах американського лідера, якому оголошено другий імпічмент, повідомляє портал Axios. Пізніше до них приєднався і Telegram, позначивши канал Donald J. Trump як шахрайський.

За словами представника Snapchat, компанія ухвалила таке рішення, оскільки вважає, що аккаунт Трампа пропагує і поширює ненависть і підбурює до насильства. А принципи спільноти забороняють такі дії, а також поширення дезінформації, яка може завдати шкоди, враховуючи теорії змови і спроби підірвати вибори.

"Ми можемо підтвердити, що заблокували обліковий запис Snapchat президента Трампа", – заявила представниця компанії Рейчел Ракуза.

Примітно, що Snapchat був однією з перших великих соціальних платформ, яка вжила серйозних заходів щодо облікового запису президента Трампа у зв'язку із загрозами демократії в червні 2020 року.

Telegram позначив канал Трампа як шахрайський Telegram-канал Donald J. Trump

Зазначимо, що 13 січня Twitter видалив три твіти президента і заблокував його обліковий запис на 12 годин, заявивши, що може "забанити" взагалі, якщо він не перестане порушувати правила своїми неправдивими твердженнями.

Facebook заборонив Трампу публікувати повідомлення протягом 24 годин після того, як виявив, що два з його постів порушують політику соцмережі. Instagram, який належить Facebook, теж заблокував акаунт Трампа на 24 години.

Позначив шахрайським канал Donald J. Trump (із більш ніж пів мільйона підписників) і Telegram, опублікувавши попередження.

"Багато користувачів повідомили, що цей аккаунт належить шахраям. Будь ласка, будьте обережні, особливо якщо у вас будуть просити грошей", – йдеться в описі каналу, де біля аккаунта з'явився червоний значок "шахрайство".

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