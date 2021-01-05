Вже завтра, 6 січня, в американському Конгресі на спільному засіданні обох палат будуть офіційно оприлюднені результати волевиявлення Колегії вибірників і ім'я 46-го президента США.

Здавалося б, ще 14 грудня всі крапки над "і" вже були розставлені і з результатом в 306 голосів (при мінімально необхідних 270) перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден.

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Однако пока еще действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается признавать свое поражение и делает все возможное, чтобы предотвратить неизбежное.

В частности, на этих выходных в американских СМИ разразился очередной скандал вокруг попыток Трампа изменить результаты президентских выборов.

Речь идет о записи телефонного звонка Трампа с госсекретарём штата Джорджия, республиканцем Брэдом Раффенспергером, в которой он призывает власти штата найти ему больше 11 тысяч голосов, необходимых для победы в этом штате.

Конгрессмены от Демпартии уже успели потребовать от ФБР начать расследование против Трампа о вмешательстве в выборы.

Представители Трампа, естественно, обвинения отрицают и заявляют, что слова были вырваны из контекста и скомпилированы. Но самого разговора не отрицают.

Тем временем сам Трамп отправился в штат Джорджию , где сегодня завершается процесс второго тура голосования в Сенат.

На кону, как бы пафосно это ни звучало, – не только контроль над Сенатом, но и судьба Республиканской партии в долгосрочной перспективе, а вместе с ней и существования двухпалатной системы в США. В конечном итоге - вектор развития всей мировой системы, учитывая глобальную роль в ней Соединенных Штатов.

Все дело в том, что Джозеф Байден еще в своей первой речи в качестве неофициального победителя президентской гонки заявил, что одним из первых его решений после вступления в полномочия президента США будет предоставление гражданства (а значит и права голоса) 11 миллионам ныне нелегальных иммигрантов.

Важно, что в долгосрочной перспективе это обеспечит Демократической партии победу во всех последующих президентских выборах, вследствие окончательного изменения баланса электоральных сил.

В краткосрочной перспективе победа демократов в битве за Сенат позволит им утверждать на ключевые должности в исполнительной власти без согласования с республиканцами, а также проводить политический курс внутри и за пределами страны без оглядки на мнение оппозиции.

Поэтому весь последний месяц все внимание американского общества было приковано именно к Джорджии. Ну а Республиканская и Демократическая партии США бросили все финансовые и медиа ресурсы для победы в этом штате.

Для получения демократами хрупкого преимущества в Сенате, а значит и полного контроля над Конгрессом оба их кандидата должны победить. Джон Оссоф и Рафаель Уорнок участвуют в выборах против действующего сенатора-республиканца Дэвида Пердью и его однопартийки Келли Леффлер. Важно, что для контроля над Сенатом республиканцам достаточно добиться победы лишь одного из них.

От результатов выборов в Джорджии во многом будет зависеть и то, как будет проходить ход официального признания результатов президентских выборов завтра в Конгрессе .

Неудивительно, что сам Трамп вчера проводил свои митинги именно в Джорджии. Ведь лично для него на конкурс стоит не только второй срок президентства, но и возможное тюремное заключение, учитывая множество криминальных дел открытых против него лично и его окружения за последние 4 года. И после окончания его президентского иммунитета 20 января к уже открытым делам, уверен, добавится множество новых, касающихся уже президентской гонки и попыток повлиять на итоги выборов.

Именно поэтому Трамп не скупился на резонансные заявления во время митинга:

"Они (демократы - Ред.) говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все. Посмотрите, что будет в следующие пару недель, что произойдет и что выяснится", - сказал Трамп своим сторонникам.

Как известно, сторонники Трампа готовят большой протест под Капитолием уже завтра, 6 января, когда в Конгрессе будут приглашать результаты голосования Коллегий выборщиков.

Ожидается, что массовое собрание республиканских активистов и сторонников Трампа в Вашингтоне может стать крупнейшим митингом консерваторов за последние годы.

К митингу собирается присоединиться сам действующий президент, о чем он уже заявил в своём твиттере еще 3 января и назвал 6 января "историческим днем".

Не исключено, что на улицы выйдут и противники Трампа, а потому многие заведения уже спешно баррикадируются, опасаясь погромов.

Ну а власти Вашингтона для предотвращения возможных беспорядков заблаговременно решили привлечь Национальную гвардию США в период с 5 по 7 января.

Как известно, среди сторонников Трампа есть достаточное количество "горячих голов", готовых применить оружие в столкновениях со своими противниками среди радикальных т.н. "леваков". И они свято верят в то, что не только у Трампа, но и у них лично победу украли.

Трамп уже заявил вчера на митинге в Джорджии что они (республиканцы) будут сражаться за его победу "как дьяволы".

И сейчас главная интрига заключается в том, даст ли он команду "фас" своим самым ярым сторонникам завтра в Вашингтоне. А зависеть это будет в первую очередь от следующих факторов:

1) смогут ли республиканцы одержать сегодня победу в Джорджии и сохранить контроль на Сенатом;

2) сможет ли Трамп консолидировать ряды Республиканской партии вокруг себя в готовности сражаться за победу до конца, идя на откровенные нарушения закона и угрозу начала гражданской войны в США.

Ведь о небывалом со времен Гражданской войны раскола в американском обществе только и пишут американские СМИ и политологи все последние месяцы.

И сейчас, учитывая невероятную "накачку" сторонников Трампа в соцсетях и праворадикальных интернет-ресурсах, вероятность кровопролития на улицах Вашингтона в ближайшие дни остается крайне высокой.

Однако я все-таки склоняюсь к мнению, что таких "горячих голов" в Сенате и Палате представителей окажется недостаточно для объявления не признания результатов выборов и завтра Джо Байден будет официально провозглашен 46-м президентом США.

Ну а Дональду Трампу останется только добавить свое имя к длинному списку заочно помилованных им самим лиц. Иначе в 2024 году он имеет все шансы провести в тюрьме, а не вновь участвовать в президентской гонке.

Именно поэтому завтра в Вашингтоне на митинге своих сторонников после того, как Конгресс объявит Байдена новым президентом, от него лично я могу ожидать чего угодно. Вплоть до призывов не признавать результатов президентских выборов и требовать их отменить в 8 "спорных " штатах.

Другой вопрос, что Верховный суд США дал понять 12 декабря отклонил иск генпрокурора от 18 штатов, что третий тур , как в Украине в 2004-м, он объявлять точно не намерен...

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