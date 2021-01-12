США повернули Кубу до списку спонсорів тероризму

США знову внесли Кубу до списку держав, які, на думку Вашингтона, є спонсорами тероризму.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів. Глава відомства Майк Помпео зазначив, що це має стати "чітким сигналом для режиму Кастро".

"Цією дією ми знову притягуємо до відповідальності уряд Куби і посилаємо чіткий сигнал: режим Кастро повинен припинити свою підтримку міжнародному тероризму і підриву системи правосуддя США", – підкреслив він.

За словами Помпео, Куба "годувала, утримувала і надавала медичну допомогу вбивцям, підривникам і викрадачам".

Також він пояснив, що кубинська розвідка допомагає режиму Ніколаса Мадуро підтримувати його вплив у Венесуелі, де "процвітають організації міжнародного тероризму".

Варто зазначити, що внесення країни в список спонсорів тероризму означає автоматичне введення санкцій.

Нагадаємо, що Куба вперше потрапила в цей перелік в березні 1982 року, проте в травні 2015 року тодішній президент США Барак Обама виключив її з нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року США ввели проти Куби санкції через військову підтримку венесуельського президента Мадуро.