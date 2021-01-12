США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

США снова внесли Кубу в список государств, которые, по мнению Вашингтона, являются спонсорами терроризма.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов. Глава ведомства Майк Помпео отметил, что это должно стать "четким сигналом для режима Кастро".

"Этим действием мы снова привлекаем к ответственности правительство Кубы и посылаем четкий сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международному терроризму и подрыву системы правосудия США", – подчеркнул он.

По словам Помпео, Куба "кормила, содержала и предоставляла медицинскую помощь убийцам, подрывникам и похитителям".

Также он пояснил, что кубинская разведка помогает режиму Николаса Мадуро поддерживать его влияние в Венесуэле, где "процветают организации международного терроризма".

Стоит отметить, что внесение страны в список спонсоров терроризма означает автоматическое введение санкций.

Напомним, что Куба впервые попала в этот перечень в марте 1982 года, однако в мае 2015 года тогдашний президент США Барак Обама исключил ее из него.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года США ввели против Кубы санкции из-за военной поддержки венесуэльского президента Мадуро.