США побоюються загострення на Донбасі через нові санкції проти РФ – CNN

У США вважають, що нові санкції проти Росії можуть посилити ескалацію на Донбасі.

Як пише CNN, зараз у Білому домі вивчають нові санкційні заходи проти Москви, проте в Вашингтоні побоюються, що вони можуть привести до збільшення обстрілів із боку окупантів.

"Байден (президент США Джо Байден. – Ред.) наразі зважує пакет санкцій та інші кроки у відповідь на дії Росії, включно з втручанням у вибори і порушенням політики Solarwinds", – йдеться в публікації.

Відзначається, що високопоставлені представники адміністрації Байдена провели зустріч, щоб обговорити можливу відповідь Росії, яка, за словами Білого дому, буде включати "невидимий" компонент. Однак обговорення ускладнювалося тим, що Росія зосередила війська вздовж східного кордону України, що загострило напруженість у відносинах із США.

Тож у Штатах зараз оцінюють, як потенційні нові санкції можуть спровокувати подальшу ескалацію на сході України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відбув із робочою поїздкою на Донбас через загострення на фронті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США готують приховані та явні заходи у відповідь на деструктивні дії Росії, а також консультуються зі своїми партнерами щодо ситуації біля українських кордонів.