84-річного експрем'єра Італії Берлусконі госпіталізували
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вранці понеділка, 22 березня, був госпіталізований у клініку Сан-Рафаель (Мілан) зв'язку з проблемами зі здоров'ям.
Про це 24 березня заявив адвокат 84-річного політика Федеріко Чекконі на судовому засіданні в Мілані, передає la Repubblica. Зазначимо, що в суді повинен був бути присутнім сам експрем'єр Італії.
"Він госпіталізований через проблеми зі здоров'ям, на яких я зупинятися не буду", – сказав адвокат на початку засідання.
Джерела італійських ЗМІ стверджують, що лідер партії Forza Italia потрапив до лікарні із серцем, але почуває він себе відносно добре, хоч і потребує відпочинку.
Зазначається, що захист колишнього прем'єра вирішив "не створювати законних перешкод" судовому процесу і розгляд справи продовжився.
Нагадаємо, суд про зв'язок Берлусконі з неповнолітньою танцівницею з Марокко триває вже кілька місяців.
У справі "Рубі тер", крім самого лідера Forza Italia, фігурують ще 28 доповідачів – це молоді жінки, яким, за версією слідства, заплатили за заперечення звинувачень прокурорів і за мовчання про сексуальні вечірки, на які їх запрошували за гроші. Експрем'єра звинувачують у підкупі свідків та наданні неправдивих свідчень.
При цьому Берлусконі потрапив до лікарні вже втретє за 2021 рік. Зокрема, 11 січня його лікар заявив, що політику знадобилася термінова госпіталізація в кардіологічне відділення через порушення серцевого ритму.
У 2016 році італійському політику замінили серцевий клапан, у 2019 році він переніс операцію на кишечнику.
Берлусконі займав пост прем'єр-міністра Італії в чотирьох урядах із 1994 до 1995, з 2001 до 2006 і з 2008 до 2011 роки.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Після візиту на Сардинію у вересні 2019 року колишній прем'єр Італії заразився COVID-19 та був госпіталізований у міланську лікарню. У медустанові він перебував у стабільному стані.
Двоє з його дітей, а також його супутниця, 30-річна Марта Фашина, теж заразилися коронавірусом.