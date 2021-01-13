Ексрозвідник КДБ Швець: Трамп загнав себе в той же кут, що й Путін

Дар'я Дурова Світ 01:57, 14.01.2021

Штурм будівлі Конгресу США республіканцями нібито був планом, узгодженим президентом Дональдом Трампом, і спробою державного перевороту.

Однак зусилля з метою перешкодити зміні влади не виправдали себе, а Трамп "фактично загнав себе в той же кут, що й Путін". Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив однокурсник президента Росії Володимира Путіна, колишній розвідник КДБ Юрій Швець, який проживає в США.

За його словами, як глава Сполучених Штатів, так і глава РФ "розуміють, що єдине джерело їхньої безпеки – перебувати при владі". "Відійшов від влади, і все", – сказав Швець.

Він зазначив, що ніколи раніше в історії США головною загрозою національної безпеки не був внутрішній тероризм, "підбурювачем якого є поки ще чинний президент США".

Колишній розвідник КДБ припустив, що до захоплення Капітолію можуть бути причетні високопосадовці, а також правоохоронці.

"ФБР розглядає цю справу як прояв внутрішнього тероризму... Заарештовано понад 100 осіб, але це тільки початок. Заарештовують поки лише тих, хто засвітився в холі Капітолію. Цікаві вищі особи, які зробили це захоплення можливим. До них рано чи пізно теж доберуться", – вважає Швець.

Як наслідок, на думку експерта, "злякалися навіть республіканці", деякі з них, як і найбільші фінансові донори, почали дистанціюватися від американського президента.

"У розмови, що вибори сфальсифіковані, вірять тільки оступачені прихильники Трампа. Більше 60 судів викинули позови команди Трампа про фальсифікації в урну. Це називається тут "фривольні судові позови". Тобто позови, які подаються без всякого фактажу та доказів", – сказав Швець.

Він вважає, що після захоплення Капітолію лідер Сполучених Штатів нібито планував створити тимчасову погоджувальну комісію, щоб розібратися з результатами виборів.

"Комісія працювала б 10 днів, два тижні, а Трамп б весь цей час сидів. Підходить час інавгурації нового президента, а комісія працює і Трамп сидить у Білому домі. Потім вони приносять будь-який результат на розгляд Трампа, а він каже про свою незгоду з висновками, і комісія знову продовжує працювати. І так усі наступні чотири роки. Тобто система ламається. Ось на що це все було розраховано", – впевнений Швець.

Юрій Швець
Гордон

Нагадаємо, прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу 6 січня, коли там збиралися підрахувати голоси вибірників і остаточно затвердити перемогу на виборах обраного президента Джо Байдена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня члени Палати представників Конгресу оголосили імпічмент Трампу. Щоб рішення набрало чинності, його повинен затвердити Сенат.

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