РОСІЙСКИЙ РЕЙХ = ІМПЕРІЯ ЗЛА

Світ знову почав згадувати, як називати речі своїми іменами

Я хочу вам запропонувати зараз прочитати ту саму знамениту промову президента США Рональда Рейгана, яку він виголосив на щорічній конференції Національної асоціації євангелістів 8 березня 1983 року і де тодішній президент США вперше згадав про СРСР як про "імперію зла" (2-а, міжнародна частина).

Буквально кілька слів від мене. Очевидно, що зараз ця промова, де-факто повторена Джо Байденом in TikTok-style реплікою "Mhmm. I do", актуальна, як ніколи. Просто замість імперії зла під назвою "СРСР" з його державною доктриною всесвітньої експансії безбожного/аморального комунізму ми маємо (майже) на тому ж місці російський рейх під псевдонімом "РФ" з його офіційно заявленими "скріпами" – державним побєдобіссям, великодержавним шовінізмом і доктриною "руського міра", який "не має меж".

Далі текст мовою оригіналу.

В сути же – вообще никаких отличий. И я считаю, что хорошей иллюстрацией к этой речи будет не только фото одного из лучших президентов США в момент её произнесения. Но и, как это ни странно (прочтя, вы поймёте – нет), цитата из предисловия к четырехтомной "Истории крымских татар" академика Валерия Возгрина (мир его праху), которую телеканал ATR издал за год до начала временной оккупации Крыма. Этот абзац чисто академического текста, на мой взгляд, окончательно ставит в истории "империи зла" и преобладающего в ней населения всё на свои места.

Итак.

РОНАЛЬД УИЛСОН РЕЙГАН (Орландо, штат Флорида):

"...Клайв Стейплз Льюис в своих незабываемых "Письмах Баламута" писал: "Величайшее зло гнездится сейчас не в грязных притонах преступности, которые так любил описывать Диккенс. Оно вершится не в концентрационных и трудовых лагерях. Там мы видим его конечный результат. Зло вынашивается и получает законный статус (предлагается, поддерживается, принимается и протоколируется) в чистых, покрытых коврами, теплых и светлых кабинетах тихими людьми в белых сорочках, с гладко выбритыми щеками и ухоженными ногтями. У этих людей нет даже необходимости повышать голос". И потому, что эти "тихие люди" умеют произносить, "не повышая голоса", гладкие речи о братстве и мире и, подобно прежним диктаторам, предъявляют территориальные притязания "в последний раз", кое-кто хотел бы, чтобы мы судили о них по их словам и приноравливались к их агрессивному поведению. Но если история и учит чему-нибудь, то мы должны знать, что поддаваться демагогии и обольщаться насчет наших противников – полное безрассудство. Это означает предавать наше прошлое, губить нашу свободу.

Я призываю вас поднять голос против тех, кто отводит Соединенным Штатам место державы в моральном и военном отношении неполноценной. Я всегда верил, что старый Баламут приберегал свои коварные трюки для вас, верующих людей. Хочу вас предостеречь: говоря о ядерном замораживании, не впадайте в соблазн гордыни, в соблазн поставить себя над всеми и в равной степени обвинять обе стороны, игнорируя факты истории и агрессивные устремления империи зла и упрощенно называя гонку вооружений величайшим недоразумением, тем самым отстраняясь от борьбы между правдой и неправдой, между добром и злом.

Я прошу вас противиться попыткам тех, кто не желает вашей поддержки усилий нынешней администрации, направленных на то, чтобы Америка оставалась сильной и свободной, ведя переговоры о реальном и контролируемом сокращении мировых арсеналов ядерного оружия, а в конечном счете, с Божьей помощью, об их полной ликвидации. Военная мощь Америки очень важна, но я хочу еще раз повторить, что нынешнее соперничество в мире никогда не решится бомбами или ракетами, армиями или военной индустрией. Истинный кризис сегодняшнего мира — это духовный кризис, в основе которого лежит испытание моральной силы и веры.

Уиттакер Чэмберс, человек, чье религиозное обращение сделало его свидетелем одного из трагических событий нашего времени, процесса Хисса-Чэмберса, писал, что кризис западного мира определяется степенью его безразличия к Богу и сотрудничества с коммунизмом, стремящимся оставить человека без Бога. Чэмберс сказал, что марксизм-ленинизм — это, по сути дела, вторая по древности вера, впервые провозглашенная в Эдемском саду искусителем: "И будете вы, как боги".

Западный мир может ответить на вызов истории, писал Чэмберс, "но только при условии, что его вера в Бога и свободу, которую Он предписывает, будет столь же сильна, как и коммунистическая вера в Человека".

Я верю в нашу способность принять этот вызов. Я считаю, что коммунизм — это очередная скорбная и нелепая глава в человеческой истории, чьи последние страницы дописываются уже сейчас. Я верю в это потому, что источник нашей силы в поисках человеческой свободы не материальный, а духовный. И так как этот источник неисчерпаем, он поможет сначала напугать, а в конечном итоге и одержать победу над теми, кто хотел бы поработить своих соотечественников. Вспомним слова Исайи о Боге: "Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость ... А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся".

Постарайтесь изменить мир. Один из наших отцов-основателей, Томас Пейн, сказал: "В нашей власти переделать мир заново". Это возможно, если делать вместе то, что одной церкви будет не под силу. Да благословит вас Бог. Большое спасибо".

* * *

Годами позже, представляя эту свою речь в сборнике, Рональд Рейган пояснял её мотивы:

"Это то самое выступление об "империи зла", которое (выражает) отношение к Советам. (После своего произнесения) эта речь считалась некомпетентным, архиконсервативным заявлением, которое может толкнуть Советы к еще большей паранойе и недоверчивости.

(Но) слишком долго наши руководители не решались говорить, чем Советский Союз в действительности является. Хранители наших внешнеполитических знаний, в лице наиболее либеральных ученых в области внешней политики, служащих государственного департамента, разнообразных обозревателей, считали честность нелиберальной и провокационной. Я же всегда полагал, что... как в жизни, так и в истории необходимо сделать выбор и принять решение. В течение многих лет советская система преднамеренно морила голодом, убивала и всячески издевалась над своим собственным народом. Были убиты миллионы людей, и это описано в учебниках истории...Разве система, допускающая это, не зло? А если так, то почему мы не можем об атом сказать? Даже сами Советы признают сейчас, что они уничтожали собственный народ...".

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