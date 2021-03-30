Прем'єр-міністру Словаччини Ігорю Матовичу довелося залишити свою посаду після того, як коаліційні партнери відмовилися брати участь в його уряді. Відставка Матовича стала головною умовою збереження правлячої коаліції

І в результаті Матович поступився своєю посадою міністру фінансів з власної партії Едуарду Хегеру, а сам вирішив пересісти у його крісло. Це влаштувало і коаліційних партнерів Матовича, і президентку країни Зузанну Чапутову. До приведення нового уряду до присяги залишається всього кілька годин і зараз спостерігачі у Братиславі намагаються зрозуміти, чи стане Хегер самостійним політиком або ж виявиться лялькою в руках Матовича. У будь-якому випадку до колишньої популярності Матовича, якого у рідній країні називали "словацьким Зеленським", новому прем'єру далеко, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Чому ж Матовичу довелося відмовитися від влади? Коли виявилося, що вакцин для словаків категорично не вистачає, вирішив, що кращий вихід - це закупити російську вакцину. Коаліційні партнери Матовича висловилися різко проти - "Спутнік V" не отримав схвалення у Європейському агентстві медичних препаратів, а приклад сусідньої Угорщини, у якій давній друг Путіна Віктор Орбан пішов на покупку російської вакцини, виявився не дуже переконливим.

І тоді Матович і його соратник, тепер уже колишній міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі, організували закупівлю і ввезення вакцини потай від партнерів, та ще й зустрічали вантаж у аеропорту Кошице. До того ж Матович ще й невдало пожартував, що взамін за вакцину пообіцяв Кремлю українське Закарпаття. Це і стало початком великої кризи, яка призвела до розвалу і переформатування словацького уряду.

І ця криза довела, що російська вакцина, як перед цим російський газ, стала інструментом гібридного політичного впливу Кремля. "Спутніка V" не вистачає для самих росіян, вакцинація в Росії проходить повільно, але Кремль з радістю відправляє вакцину туди, де це може підкреслити його дружбу з союзниками або спровокувати кризу. Цікаво, чи розуміє сам Ігор Матович, що просто потрапив у пастку?

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