Путін із Меркель обговорили загострення на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін у телефонному режимі обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на сході України.

Як повідомляє пресслужба Кремля, Путін звинуватив Україну в загостренні обстановки на лінії зіткнення на Донбасі. Також глава Росії знову говорив, що наша країна повинна виконувати свої домовленості щодо Донбасу.

"Наголошено на необхідності неухильного виконання київською владою раніше досягнутих домовленостей, передусім щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", – йдеться в повідомленні Кремля.

У Путіна відзначили, що для активізації переговорного процесу потрібно реалізувати Мінські угоди 2015 року як "безальтернативні основи врегулювання".

"Підтверджено настрій на подальшу тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, зокрема в "нормандському форматі", по лінії політрадників і міністерств закордонних справ", – додали в Кремлі.

Нагадаємо, що 8 квітня президент України Володимир Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас через загострення на фронті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом очільник нашої держави Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі російського лідера Володимира Путіна.