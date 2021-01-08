Глава РПЦ заявив, що Варфоломій "покараний богом" за підтримку ПЦУ

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило заявив, що через підтримку Православної церкви України Константинопольського патріарха Варфоломія нібито "покарав бог".

Про це церковник висловився в різдвяному інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Россия". Запис розмови було оприлюднено в YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Патріарх Кирило на інтерв'ю Скриншот відео

Кирило вважає, що Варфоломій "втратив" собор Святої Софії в Туреччині (його позбавили статусу музею й дозволили використовувати як мечеть) тому, що "ввів розкольників в київську святиню – в Київську Софію".

"Мені хотілося б, щоб люди задумалися, що ж сталося. Ти відібрав Софію Київську у православних людей, у православної церкви (РПЦ, – ред.), ти увійшов туди та привів туди розкольників. І ти втратив свою власну Софію", – заявив росіянин.

Він заявив, що "цей гріх був занадто великий", нібито через що "наслідки настали негайно".

Глава РПЦ додав, що до всього того, що відбувається, нібито причетна "впливова політична сила" однієї з наддержав. Ймовірно, в дусі російської пропаганди Кирило натякнув на США, проте конкретики він не навів.

Пропонуємо подивитися фрагмент інтерв'ю:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що в православ'ї немає розколу, і він не збирається робити "ні кроку назад" щодо української теми – довкола Православної церкви України.