Итак, вот настоящая причина, по которой Израиль стал первой страной в мире, которая получила вакцины от Pfizer раньше, чем остальной мир ...

Шестьдесят тысяч евреев остались в Салониках, Греция, накануне начала Второй мировой войны. Живая и динамичная еврейская община. Большинство носильщиков в порту Салоников были евреями. Порт Салоники был даже закрыт в субботу. Там же жили великие раввины.

Гитлер атаковал Грецию, чтобы обезопасить свое южное крыло, прежде чем начать операцию "Барбаросса" и наступление на Россию. Из 60 000 евреев Салоников около 50 000 были уничтожены в Биркенау за очень короткое время. Это славное сообщество было мгновенно уничтожено. Мало кто выжил.

Среди выживших была семья Бурла. После войны в 1961 году родился член семьи Бурла. И они назвали его Израиль - Авраам. (Альберт).

Альберт вырос и изучал ветеринарную медицину. Он получил докторскую степень в области репродуктивной биотехнологии в Школе ветеринарной медицины Университета Аристотеля в Салониках. В 34 года переехал в США. Он женился на еврейке по имени Мириам и имел двоих детей. В Соединенных Штатах Burla интегрировалась в медицинскую промышленность. Он очень быстро прогрессировал и присоединился к Pfizer, где стал "руководителем отдела глобальных вакцин".

Отсюда путь к его назначению на пост генерального директора Pfizer в 2019 г.

В течение года Бурла руководил усилиями компании по поиску вакцины от короны. Проект вакцинации, который спасет жизни миллиардов людей во всем мире, возглавил еврей. Сын переживших Холокост. Из Салоников.

Его вакцина также будет доставлена ​​в Германию, где десятки тысяч немцев умерли от коронной чумы. Вакцина также призвана спасти жизни десятков миллионов немцев. Некоторые - бывшие нацисты, сыновья нацистов, их внуки и правнуки ...Сын Бурлы, семья которого была разрушена во время Холокоста, спасает семьи тех, кто разрушил его семью ...

Вот почему Израиль становится первой страной, получившей вакцину. Памяти бабушки и дедушки Альберта. В память о семье. В память о нашей семье. В память о еврейском народе, погибшем в Холокосте.

И теперь, когда вы читаете эту правдивую и удивительную историю, подумайте, сколько семейств бурла сгорело и сгорело в крематории Биркенау и во всех лагерях смерти, в которых содержались все те шесть миллионов евреев, убитых во время Холокоста.Сколько профессоров, ученых, математиков и других талантов могли бы спасти этот мир от стольких бедствий, которые злые люди принесли в этот мир, точно так же, как нацисты во время Второй мировой войны ...

Гордимся тем, что являемся частью этого удивительного народа, который даже в трудные дни, как в этом году (и заканчивается в хорошее время), умеет восстать из праха и пепла.

Народ Израиля живет вечно.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.