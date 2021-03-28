Прем'єр Словаччини заявив про відставку після скандалу з російською вакциною

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович запропонував міністру фінансів Едуарду Хегеру помінятися посадами, щоб вирішити урядову криза, яка розгорілася після того, як Матович дозволив реєстрацію російської вакцини "Супутник V".

Про своє рішення Матович оголосив у неділю, 28 березня, пише словацьке видання Pravda. Обидва політики є представниками партії OĽaNO.

Хегер вже підтвердив готовність очолити уряд і пообіцяв звернутися за підтримкою до партії "Свобода і солідарність", яка за час політичного скандалу вийшла з коаліції, а потім зустрітися з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою для узгодження подальших дій.

Нагадаємо, через рішення Матовича закупити "Супутник V" проти COVID-19 до її реєстрації в ЄС, у відставку пішли шість міністрів. Це загрожувало розпадом урядової коаліції і проведенням дострокових виборів.

Закулісна угода Матовича привела до відставки міністра охорони здоров'я Марека Крайчи, міністра праці Мілана Крайняка, міністра економіки і віцепрем'єра Ріхарда Суліко, міністра юстиції і віцепрем'єра Марії Колікової, міністра закордонних справ Івана Корчка, міністра освіти Броніслава Грюлінга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Матович доповів про готовність за певних умов піти у відставку, щоб покласти край хаосу коаліції в країні, пов'язаного з його боротьбою з пандемією COVID-19. Йшлося про рішення купити російську вакцину "Супутник V".