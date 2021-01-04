Помпео похвалився нашивкою, яку подарував йому поранений український воїн. Фото

Український воїн зірвав із форми свою нашивку й подарував її держсекретареві США Майку Помпео, коли той відвідав військовий шпиталь у Києві в січні 2020 року.

Про це на своїй сторінці у Twitter 3 січня 2021-го розповів сам державний секретар Сполучених Штатів. Він також поділився фотографією того, як брав подарунок від українця.

"Коли я відвідав київський військовий шпиталь, щоб зустрітися з хоробрими українськими борцями за свободу, один із них зірвав нашивку зі своєї форми й віддав її мені", – написав Помпео.

Він додав, що "ніколи не варто недооцінювати силу, яка йде від фронту".

Військовий дарує нашивку Помпео Twitter / Secretary Pompeo

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Постом Помпео поділилася пресслужба місії України при НАТО на своїй Twitter-сторінці. У повідомленні сказано, що підтримка держави американськими партнерами високо цінується.

"Ми були зворушені, коли ви [Помпео] поділилися цією історією з міністрами закордонних справ НАТО", – написали в місії.

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Нагадаємо:

Державний секретар США здійснив візит до України в кінці січня 2020 року. Тоді він відвідав п'ять держав Східної Європи.

Чиновник прибув до Києва 30 січня, хоча візит мав відбутися ще на початку місяця. Поїздку відклали через загострення ситуації в Іраку.

Виступаючи на спільному брифінгові з президентом Володимиром Зеленським, Помпео запевнив у підтримці України в боротьбі за свободу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Майк Помпео відкрито виступив проти Росії та її президента Володимира Путіна, нагадавши про підтримку України. За словами державного секретаря США, Америка "повинна ставитися до Росії так само, як і до комуністичного Китаю: не довіряти та перевіряти".