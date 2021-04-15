Польща вишле трьох російських дипломатів через завдання шкоди країні

Трьох російських дипломатів 15 квітня оголосили персонами нон-ґрата і вишлють із Польщі.

Таке рішення було ухвалено через те, що зазначені особи порушили дипломатичний статус, а їхня діяльність завдала шкоди країні, повідомляється на сайті польського Міністерства закордонних справ.

"Послу Росії в Польщі було вручено дипломатичну ноту з інформацією про визнання персонами нон-ґрата трьох співробітників посольства у Варшаві. Підставою для такого рішення стало порушення зазначеними особами умов дипломатичного статусу і здійснення діяльності на шкоду Республіці Польща", – йдеться в повідомленні.

Також відомство висловило солідарність із рішеннями, ухваленими США 15 квітня – адміністрація президента Джо Байдена вирішила ввести санкції і вислати 10 дипломатів.

"Спільно ухвалені, погоджені союзницькі рішення є найбільш адекватною відповіддю на ворожі дії Росії", – підкреслили в МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація президента США Джо Байдена заявила про введення нових санкцій проти Росії (подивитися повний список можна тут). Окрім цього, з країни вирішили вислати 10 російських дипломатів. Те, що сталося, також зачепило юридичних осіб, пов'язаних із російською окупацією та репресіями в Криму.

Крім того, глава держави оголосив у країні надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку Москви.